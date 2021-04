Le Beerschot savoure sa première victoire de l'année au Kiel: "Mérité!"

Un déclic et une opération en or pour les Anversois.

Quelques jours après une sortie manquée au Cercle de Bruges, les Anversois devaient une revanche à ses supporters, ils sont allés la chercher contre le Sporting de Charleroi. Un succès à domicile que le Beerschot attendait depuis... le 22 novembre dernier et la réception du Sporting d'Anderlecht.

"Mentalité et qualité"

Mais au-delà des statistiques, c'est la manière qui ravit le coach anversois. "On a disputé une excellente première période et, même en deuxième période, malgré la pression de Charleroi, on a eu quelques occasions. Dans la mentalité et au vu la qualité de notre prestation, je pense que nous méritions de gagner", estime Will Still.

Un avis que partage Raphael Holzhauser. Mais, surtout, l'Autrichien est ravi d'avoir fait oublier la pale prestation de dimanche dernier. "C'est normal quand tu viens de division 2 d'avoir des hauts et des bas. On voulait juste jouer un meilleur match que dimanche et c'est ce qu'on a fait. Et la première période était excellente." Tout comme l'opération au classement: le Beerschot n'a désormais plus besoin que de trois points pour assurer sa qualification pour les playoffs 2.