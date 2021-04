Saison réussie pour Anderlecht ? "Il n'y a aucun accomplissement, on doit encore travailler"

Si le KV Ostende ne gagne pas ce soir au Beerschot, Anderlecht est assuré de disputer les PO1. Une saison réussie ? On peut le penser, mais Vincent Kompany nuance.

Le RSC Anderlecht aura mangé son pain noir cette saison et remonté la pente : après les critiques, les Mauves filent vers le top 4. "Est-ce qu'il y avait de la hargne ? Pour ça, il faudrait qu'on lise les critiques", rigole Vincent Kompany. "Non, je n'affiche pas les critiques des journaux dans le vestiaire. Je n'ai pas le temps de m'en soucier, vous faites votre travail, je fais le mien et le groupe ne se préoccupe pas de l'avis du monde extérieur". Libre à chacun de le croire ou non, car quoi qu'il en soit, Kompany et Anderlecht tiennent leur revanche.

Sans travail, le talent n'est rien

Mais la saison n'est pas "réussie" pour autant en cas de top 4 : "Non, il n'y a aucun accomplissement. Cette victoire, elle est déjà derrière nous et on pense à Saint-Trond avec la volonté d'y faire quelque chose", affirme Kompany. "Il y a encore beaucoup de choses à réussir cette saison". Comme aller chercher la deuxième place et les préliminaires de la C1, par exemple ... "Si j'en parle, c'est la meilleure façon de ne pas y arriver (sourire). Ce qui compte, et ce n'est pas un concept très anderlechtois, c'est le travail. Sans travail, le talent n'est rien", insiste encore le T1 des Mauves.

"Nous ne sommes pas encore au sommet, il y a encore du travail pour y revenir. Mais s'il y a une raison pour qu'Anderlecht soit tombé si bas, j'espère aussi qu'il y en aura une pour qu'on remonte un jour haut", conclut Vincent Kompany.