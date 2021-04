Raphael Holzhauser, l'homme providentiel

Joueur le plus décisif de Pro League, Raphael Holzhauser a porté le Beerschot depuis le début de saison, il lui reste à conclure pour envoyer les Rats en playoffs 2.

Déjà homme fort du Beerschot la saison dernière, Raphael Holzhauser avait grandement contribué au retour parmi l'élite des Anversois du haut de ses sept buts et huit assists en D1B la saison dernière. Il a fait plus que confirmer en D1A où il est rapidement devenu la révélation de la saison.

16 buts, 16 assists

Deuxième du classement Soulier d'Or derrière Lior Refaelov en janvier dernier, l'Autrichien a, comme le Beerschot, pourtant connu un petit passage à vide en début d'année 2020. Mais il s'est très vite réveillé.

Auteur de quatre assists et de cinq buts lors de ses sept dernières sorties en Pro League, Raphael Holzhauser est redevenu le joueur le plus décisif du championnat. Mercredi, contre Charleroi, il a inscrit ses 15e et 16e buts de la saison, grimpant à la cinquième place du classement des buteurs, tandis que ses 16 assists lui permettent de devancer Xavier Mercier et de trôner en tête du classement des passeurs.

"Ce qui compte, c'est ce que fait l'équipe"

Mais le milieu offensif autirichien n'est pas du genre à se préoccuper de ses statistiques personnelles. "16 buts et 16 assists? Ce sont de belles statistiques, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est ce que fait l'équipe", confiait-il après la victoire contre Charleroi, mercredi soir.

Son équipe, justement, réussit une excellente saison pour son retour parmi l'élite du football belge et les Rats auront l'occasion de mettre la cerise sur le gâteau, ce dimanche: en cas de succès à Ostende, le Beerschot sera qualifié pour les playoffs 2. Et Raphael Holzhauser a bien l'intention de mettre ses qualités individuelles au service du collectif, dimanche soir, à la Côte.