Objectif Champions League ? Non : d'abord objectif Saint-Trond ...

Le KV Ostende a mis les mains dans le cambouis et un peu gâché la fête du RSC Anderlecht : pas question de fêter la qualification pour le top 4 dès aujourd'hui ...

La plupart des questions en conférence de presse partaient presque du principe que le RSC Anderlecht était déjà en PO1 après sa belle victoire face à Bruges ; avec du recul, les 3 points pris ce dimanche étaient surtout nécessaires, car le KV Ostende a également fait le job au Kiel et nous laisse face à une dernière journée plus stressante que prévu pour les Mauves.

"Il n'y a aucun accomplissement, on a déjà oublié cette victoire et on pense à Saint-Trond", affirmait Vincent Kompany quand on lui demandait si ce top 4, au vu de la saison, était déjà une réussite. Des paroles prophétiques, car Anderlecht n'est pas encore assuré de sa place dans le top 4. Bien sûr, il "suffira" de prendre un point chez un STVV complètement démobilisé et on ne voit franchement pas comment cet Anderlecht pourrait passer au travers - mais cette saison, à plusieurs reprises, les jeunes Mauves ont eu tendance à se trouer quand on ne s'y attendait pas.

L'ambiance était clairement au beau fixe au Lotto Park dimanche après la rencontre et on ne peut blâmer aucun joueur : quand Matt Miazga et Albert Sambi Lokonga quittaient la salle de presse, nous leur apprenions ainsi à la volée que le Beerschot menait 1-0. L'Américain affichait un grand sourire, et le capitaine blaguait : "But de Bakkali ?". Kompany, lui, affirmait : "Je regarderai Beerschot - Ostende mais en tant que supporter neutre, pas en tenant pour le Beerschot. Je veux qu'Anderlecht regarde Anderlecht, on ne doit pas se soucier des résultats des autres".

Cette fois, Anderlecht peut en effet se contenter de regarder Anderlecht : le RSCA a repris son sort en main. Mais comme pour symboliser une saison où il faudra se battre jusqu'au bout, il ne sera pas question de se relâcher une seconde avant de pouvoir, enfin, penser aux Playoffs et aux tickets européens. Sous peine de subir une terrible désillusion !