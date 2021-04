STVV: deux forfaits confirmés pour la réception d'Anderlecht

Et un troisième pourrait suivre.

Assuré de son maintien et écarté de la course aux playoffs, STVV ponctuera sa saison dimanche après-midi, par la réception du Sporting d'Anderlecht. Un match au cours duquel les Mauves tenteront d'assurer leur place dans le top 4.

Et que les Canaris aborderont déforcés. Junior Pius, touché aux ischios-jambiers, et Alexander Filippov, blessé au mollet, sont dores et déjà forfaits, comme le confirme Het Nieuwsblad. Tandis que Steve De Ridder, qui n'a pas pu aller au bout du derby le week-end dernier, est incertain.