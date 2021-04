Une star de l'équipe de France va avoir droit à sa série documentaire

Un projet nommé "The Pogmentary".

Amazon a annoncé ce mercredi qu'il diffusera une série documentaire sur Paul Pogba en 2022 sur son offre Prime Video. Cette série docu nommée "The Pogmentary" sera produite par Black Dynamite, déjà à la réalisation de documentaires sur Teddy Riner, Karim Benzema et plus récemment Tony Parker et Nicolas Anelka

"Paul Pogba ouvrira toutes les portes et racontera sans concession ce qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui", a fait savoir Amazon. "Il offrira un accès inédit à sa vie, un regard unique sur sa carrière et ses aspirations pour le futur. Les membres Prime découvriront son univers grâce à des images inédites de son enfance, des conversations intimes avec ses proches et le suivront dans son quotidien exceptionnel."