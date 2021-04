🎥 Jérémy Doku inscrit son deuxième but en Ligue 1 !

Jérémy Doku et le Stade Rennais affrontent Angers ce samedi et le Diable Rouge a trouvé le chemin des filets.

Jérémy Doku est titulaire ce samedi face à Angers et a permis aux Bretons de prendre l'avantage, inscrivant un but plein de sang-froid au terme d'une belle action construite. Il s'agit de son second but consécutif en Ligue 1, après que beaucoup de critiques sur ses statistiques aient été formulées. Nul doute que l'ancien anderlechtois prend confiance !