Hugo Siquet : "Un soulagement alors que cela devrait être une déception de ne pas figurer dans le top 4"

Le jeune Rouche a distillé un nouvel assist dimanche dernier lors de la victoire contre le Beerschot (3-0) lors de la 34ème journée de Jupiler Pro League.

Hugo Siquet a distillé son cinquième assist de la saison lors de l'ouverture du score par Joao Klauss contre le Beerschot. Il n'est quà trois longueurs de Nicolas Gavory qui occupe l’autre flanc. "Je lui dis que je vais le rattraper pour rigoler", explique en souriant le back droit. "Mais il quand même est loin devant moi. On verra à combien j'en suis à l'issue de la saison, mais ce n'est pas ma priorité", souligne le joueur âgé de 19 ans.

En étrillant le Beerschot, le Standard de Liège a terminé 6ème à l'issue de la phase classique, et a surtout gagné le droit de disputer les Playoffs 2. "Malheureusement pour nous, c'est un soulagement, alors que cela devrait être une déception de ne pas figurer dans le top 4 et d'être en Playoffs 1. Nous avons réalisé une saison très moyenne et nous sommes parvenus à nous rattraper sur la fin. Dommage de ne pas avoir pu afficher ce visage durant toute la saison car nous aurions pu alors terminer beaucoup plus haut. Nous allons tout donner en PO2", conclut Siquet.