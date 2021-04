Pep Guardiola s'oppose également à la Super League

Même les joueurs et entraîneurs de la Super League ne semble pas vraiment convaincus par le projet.

Pep Guardiola a fait feu de tout bois en conférence de presse et si l'UEFA, qu'il pointe du doigt depuis longtemps au sujet notamment des cinq remplacements et du calendrier chargé, n'a pas été épargnée, il n'a pas soutenu le projet de Super League dont son club est pourtant membre fondateur. "Il y a eu un communiqué, mais personne n'explique clairement ce qui va être créé. Les présidents pourraient être plus clairs ; c'est gênant car nous n'avons pas toutes les informations", regrette le Catalan.

"Pourquoi ces clubs ont-ils été choisis pour faire partie de la League ? Le sport n'est pas la raison, et la relation entre effort et récompense n'existe plus", assène Guardiola. "Ce n'est pas un sport si perdre n'a pas d'importance. Je veux une Premier League de qualité, je l'ai dit à plusieurs reprises. Je ne sais pas si la Super League prévoit de changer de modèle, avec des promus et des relégués, c'est quelque chose qu'il faut clarifier, et il faut clarifier pourquoi certains clubs comme l'Ajax, qui a 4 ou 5 C1, n'y est pas".