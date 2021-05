🎥 Le raté gag de Brobbey (Ajax) sur penalty

La jeune pépite néerlandaise a vu son penalty passer au-dessus des tribunes.

Brian Brobbey ne s'est pas illustré de la meilleure des manières ce vendredi. En déplacement du côté de Almere City avec les Jong Ajax (les U21 du club néerlandais), le jeune attaquant néerlandais s'est complètement manqué sur penalty.

Son tir est passé au-dessus des tribunes du stade. La vidéo de ce raté a déjà fait le tour des réseaux sociaux. Ce penalty manqué aura eu une influence sur la rencontre puisque son équipe s'est inclinée sur le score de 1-0.

🙈 Brian Brobbey schiet bij zijn penalty de bal het stadion uit!



"Op een amateurveld zou je nu roepen: Zelf halen!"



#️⃣ #almjaj pic.twitter.com/n2X2s3yTNa — ESPN NL (@ESPNnl) April 30, 2021

Pour rappel, Brobbey est en fin de contrat avec l'Ajax et il rejoindra Leipzig la saison prochaine. Le Néerlandais est déjà considéré comme un des plus grands talents de sa génération chez nos voisins. Certains observateurs le comparent déjà à un certain... Romelu Lukaku !