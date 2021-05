Muleka, la seule satisfaction: "Ce match doit rester dans le passé"

Le Congolais, qui était sur le banc contre Genk, a fait ce qu'il pouvait en front de bandière.

Jackson Muleka, avec un but et une passe décisive, est la seule satisfaction du Standard lors de la défaite des Rouches à Ostende. Le Congolais analysait la rencontre de son équipe et voulait surtout positiver après le coup de sifflet final.

"On n'a pas été dans le match du tout. Nous sommes déçus, car le résultat est très lourd. Maintenant il faut penser à autre chose, et essayer de se relever. Ce match fait partie du passé, nous devons penser au prochain. Nous n'avons pas non plus été dans les duels. Mon match? Je ne suis pas le seul a avoir fait quelque chose de bien, si je marque c'est que j'ai reçu des bonnes passes de mes coéquipiers."

Cette défaite complique surtout la fin de saison du club: "C'est encore possible! Ostende ne va pas gagner tout ses matches, nous devrons de notre côté tout gagner. Je sais que les supporters sont déçus, mais ils doivent rester derrière nous pour nous aider à avancer, même si c'est compliqué pour eux et pous nous".

La prochaine rencontre, ce sera à domicile contre La Gantoise. Là il ne faudra pas passer au travers...