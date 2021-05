Officiel: Anelka quitte Hyères dès aujourd'hui

L'ancien international français a vu son projet tomber à l'eau.

Nommé directeur sportif en février dernier, Nicolas Anelka met fin à sa collaboration avec le Hyères FC, club de National 2. Une décision justifiée par l'arrêt des championnats amateurs à cause de la pandémie de Covid-19.

"Je suis venu sur ce projet en pensant que le virus était vaincu et que le foot amateur allait reprendre. Après trois mois au club le constat est évident ! Le projet sportif n'est plus le même ! Le foot amateur est à l'arrêt et les restrictions encore plus fortes. Conscient des difficultés financières survenues au club, qui pèsent pour mettre en place le projet et des décisions prises à l’encontre du football amateur, je ne vois pas de projection à court et moyen terme sur le foot amateur. Mon expérience et expertise ne sont pour le moment d'aucune utilité ! Je préfère donc consacrer mon temps à mes autres activités", a confié l'ancien attaquant français à Foot Mercato.

Anelka était arrivé dans les valises de Mourad Boudjellal, nommé président du club sudiste le 2 février dernier.