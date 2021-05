Chelsea mystifie Eden Hazard, Thibaut Courtois et le Real

Il n'y aura qu'un seul Belge en finale de la Ligue des Champions: Kevin De Bruyne et Manchester City affronteront Chelsea dans un duel 100% anglais le 29 mai prochain.

Le Real Madrid et ses Diables Rouges ont été impuissants en demi-finale retour de la Ligue des Champions, à Stamford Bridge. Eden Hazard et Thibaut Courtois avaient rêvé de retrouvailles bien plus festives avec Stamford Bridge, mais, comme à l'aller, Chelsea s'est rapidement installé aux commandes de la partie.

Le but d'ouverture est tombé à la demi-heure de jeudi, des œuvres de Timo Werner, suite à un lob de Kai Havertz repoussé par la barre. Un but qui a galvanisé les Blues et coupé les jambes des Madrilènes qui, à part deux tentatives de Benzema repoussées par Edouard Mendy, ne se sera jamais montré dangereux.

Troisième finale de C1 pour Chelsea

En seconde période, Thibaut Courtois, Valverde et la barre ont retardé l'échéance, mais Chelsea a enfoncé le clou, via Mason Mount, à moins de dix minutes du terme. Le Real, en panne de créativité, prend la porte. Et c'est donc Chelsea qui rejoint Manchester City en finale de cette Ligue des Champions 2020-2021.

La deuxième finale consécutive pour Thomas Tuchel, qui avait été battu par le Bayern avec le PSG l'an dernier. La troisième finale de C1 de l'histoire pour Chelsea, qui avait perdu la première, contre Man U en 2008, et remporté la seconde contre le Bayern en 2012.