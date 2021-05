Liga : Le Barça peut dire adieu au titre, Alavés signe une bonne opération

Très mauvaise opération pour le FC Barcelone dans la course au titre ! Pour le compte de la 36e journée de Liga ce mardi, le club catalan a été tenu en échec dans les dernières minutes par Levante (3-3).

Pourtant, le FC Barcelone avait le match en main après les buts de Messi (25e) et Pedri (34e) en première période. Mais en 2 minutes, la partie a été totalement relancée après la pause avec les réalisations de Melero (57e) et Morales (59e). Dans la foulée, Dembélé (64e) a redonné l'avantage aux Catalans, mais Leon (83e) a finalement égalisé dans les derniers instants.

Au classement, le Barça grimpe provisoirement à la 2e place à 1 point du leader, l'Atletico Madrid qui compte un match en moins.

© photonews

ll y avait une rencontre plus qu'importante en vue du maintien en Liga ce mardi soir. Pour cette 36e journée de Liga, Elche accueillait Alavés. Et face aux Basques, les locaux se sont inclinés sur le score de 0-2. Joselu (40e) et Luis Rioja (54e) ont inscrit les deux buts, alors que chacun avait fait une passe décisive à l'autre. Alavés signe une bonne opération est est désormais quinzième, provisoirement cinq points au-dessus de la zone rouge. Elche est dix-neuvième.