Lewandowski a du mal à y croire: "Je n'y crois pas, il me faudra du temps"

Le Polonais a signé son 40ème but de la saison ce samedi, égalisant de la sorte le record de Gerd Müller.

Auteur de son 40e but de la saison en Bundesliga ce samedi face à Fribourg (2-2), Robert Lewandowski (32 ans, 39 matchs et 47 buts toutes compétitions cette saison) a égalé le record du légendaire Gerd Müller, qui tenait depuis 1971-1972. Après la rencontre, l’attaquant du Bayern Munich s'est dit honoré, tout en avouant qu'il avait du mal à réaliser.

"C'est un grand honneur pour moi, c'était un record légendaire qui tenait depuis longtemps, c'est incroyable, je n'aurais jamais cru que je pourrais l'égaler. Je suis très fier. Je n'y crois pas encore complètement mais il me faut peut-être un peu de temps. J'ai eu l'occasion de marquer un autre but, mais peut-être qu'on ne peut pas battre un tel record en une seule fois. Il me reste encore un match pour le battre", a déclaré le Polonais au micro de la Sky.

Dans une semaine, Lewandowski tentera cette fois de dépasser Müller contre Augsbourg, lors de la 34e et dernière journée du championnat d’Allemagne.