Tony Chapron fustige le VAR : "C'est une escroquerie"

L'ancien arbitre aujourd'hui consultant a critiqué en détail l'utilisation du VAR en Ligue 1.

Tony Chapron a critiqué l'utilisation du VAR en Ligue 1. Un outil inutile selon lui l'ancien arbitre. "Le foot n'est qu'interprétation. Ce n'est pas scientifique, ni binaire et c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Ni à comprendre que le VAR est une escroquerie. Avec Michel Platini, on n'avait pas la même analyse, mais on arrivait à la même conclusion : cela ne peut pas marcher", a lâché le consultant de Canal+ lors d'une interview accordée à L'Équipe.

L'assistance vidéo n'est pas compatible avec l'esprit du jeu selon lui. "C'est une question de ressenti du moment. Le seul truc binaire qui marche, c'est si le ballon rentre ou pas."