Kompany prône encore la patience après Anderlecht - Genk : "Mes gars y arriveront"

Vincent Kompany aurait bien aimé se passer de conférence de presse ce samedi, mais s'est finalement plié à l'exercice.

Après une batterie de questions dirigées à l'adresse de John Van Den Brom, Vincent Kompany surprend la presse en suivant son homologue vers la porte - avant d'être rappelé par les journalistes pris au dépourvu. "Oh, pour une fois je pensais que j'aurais à moins parler, ça m'allait (sourire)". Malentendu réglé et Kompany a donc expliqué sa vision du match : "Mon analyse est simple: notre pressing était moins bon aujourd'hui, ce qui a permis à Genk, et surtout Ito et Bongonda, d'être bien meilleurs au ballon que mercredi", pointe l'entraîneur du RSC Anderlecht.

"Mais je nous ai également trouvés meilleurs au ballon. Nous n'avons pas moins bien joué, mais nous avons été moins percutants, moins dangereux dans les seize mètres", reconnaît Kompany. "Comment je l'explique ? Par le fait qu'on ne peut pas comparer un trio qui a, quoi, 80 buts à eux trois ? Et une équipe comme la nôtre qui découvre pour certains ce niveau. On ne peut pas s'en satisfaire, c'est sûr, mais comme je le dis chaque fois : demain, ça ira mieux", tempère-t-il encore.

Où en était Cyriel (Dessers) à leur âge ? Il a passé des étapes, ils le feront aussi

Et Kompany de profiter de l'exemple de Cyriel Dessers, présent dans la salle, pour appuyer son propos : "Regardez Cyriel, il a dû faire ses armes à Breda, aux Pays-Bas, avant d'y exploser et maintenant le voici. Mes joueurs y arriveront également, ils progresseront et franchiront ces étapes. Ils battront les autres à leur tour. Ils travailleront, et je les soutiendrai toujours", conclut fermement le coach anderlechtois.