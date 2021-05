Une rouge discutable ? L'expulsion de Guillaume Hubert a changé le match d'Ostende

Le carton rouge de Guillaume Hubert était le début de la fin pour le KVO, et a provoqué la discussion côté ostendais.

Arthur Theate ne comprenait pas l'expulsion de son gardien de but : "Je ne veux pas chercher d'excuses pour notre match, parce qu'on devait vraiment mieux faire. Mais pour moi, ce n'est pas un carton rouge. Jack et moi revenons, Guilaume n'est pas dernier homme, et il n'y a aucun chance pour que Bezus marque de là", estime le défenseur ostendais. "Et à 10, ça devient plus compliqué. Mais je le répète, nous devions faire mieux".

Bezus, de son côté, n'avait pas la même vision des choses : "C'est une faute, mais le carton rouge, je ne peux pas vraiment donner mon avis. Si j'aurais pu marquer de là ? J'aurais pu frapper, et Roman allait au but. Je ne peux rien dire de plus". Faites-vous votre opinion !