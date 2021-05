Charles De Ketelaere veut obtenir le titre le plus vite possible

Charles De Ketelaere a été déterminant ce dimanche contre l'Antwerp. Le jeune Brugeois ne veut pas attendre la dernière journée pour valider le titre de champion.

Charles De Ketelaere était un peu dans le dur depuis quelques semaines. Mais ce dimanche, il a fait basculer la rencontre dans le sens de son équipe contre l'Antwerp. Buteur sur l'ouverture du score, c'est lui qui lance Lang en profondeur pour le penalty qui donne la victoire au Club de Bruges.

En conférence de presse, le jeune joueur est assez explicite à propos des prochaines rencontres: "Oui, ce serait beau d'être champion à Anderlecht, mais le plus important, c'est d'être champion. Pour cela, il faudra jouer pour la gagne à Anderlecht et ne pas tabler sur le nul, ni regarder ce qu'il se passe dans l'autre rencontre."

D'un point de vue personnel, ce serait beau pour lui de valider un titre pour sa première saison en tant que joueur important du Club: "Ce serait vraiment superbe. Je sais que j'aurais pu marquer plus de buuts cette saison, et même avoir plus de passes décisives, mais je suis tout de même satisfait. Maintenant, j'ai envie d'être champion".