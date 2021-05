Sadio Mané était vexé mais "il s'est excusé devant tout le monde"

L'attaquant des Reds n'a pas du tout apprécié de se retrouver sur le banc.

Frustré d'avoir démarré la rencontre sur le banc, l'ailier de Liverpool, Sadio Mané (29 ans, 33 matchs et 9 buts en Premier League cette saison), avait refusé de serrer la main de son entraîneur Jürgen Klopp à l'issue de la victoire contre Manchester United (4-2) jeudi dernier. En marge du succès capital face à West Bromwich Albion (2-1) dimanche dans le cadre de la 36e journée de Premier League, le technicien a expliqué que le Sénégalais, titulaire et passeur décisif pour Mohamed Salah face aux Baggies, avait présenté ses excuses.

"Nous avons parlé et il s'est excusé. C'est clair et c'est tout", a coupé court l'Allemand au micro de Sky Sports. Avec un petit point de retard sur le 4e, Chelsea, à deux journées de la fin, les Reds, 5es, ont un coup presque inespéré à jouer dans la course à la Ligue des Champions et l'heure est à l'union sacrée.