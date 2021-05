🎥 Roberto Martinez discute avec Guy Thijs et Raymond Goethaels dans le trailer de l'Euro 2020 !

Magnifique exploit technologique réalisé par l'Union Belge qui fait se rencontrer le passé et le présent des Diables Rouges.

Dans une vidéo trailer intitulée #DevilTime, l'Union Belge a mis en scène le sélectionneur national Roberto Martinez, rencontrant deux de ses plus illustres prédécesseurs, Guy Thijs et Raymond Goethaels. Les deux légendaires coachs fédéraux sont pour l'occasion ramenés d'entre les morts via la technologie du "deep-fake", et Martinez leur rappelle les grands souvenirs des générations précédentes.

"Tu te souviens de 1972, Raymond ?", demande le Catalan à Goethaels, alors sélectionneur des Diables qui terminaient 3es de l'Euro disputé à domicile ; "L'un de mes plus beaux souvenirs, c'est bien sûr Mexico, avec ces 20.000 personnes qui nous attendaient sur la Grand Place", évoque quant à lui Guy Thijs, sélectionneur à l'époque de la demi-finale de 1986. Un moment magique, que Roberto Martinez conclut, depuis le balcon de l'Hôtel de Ville, sur ces mots : "It's Devil Time".