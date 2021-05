Peter Zulj et Raphael Holzhauser n'iront pas à l'Euro

Pas de Belgicain dans la sélection autrichienne.

Il n'y aura pas d'Euro 2020 pour Petr Zulj et Raphael Holzhauser. Le milieu de terrain du Beerschot et celui qui appartient à Anderlecht ne figurent pas dans la présélection de 30 joueurs annoncée ce mercredi. Une présélection dans laquelle on retrouve les stars autrichiennes que sont Marcel Sabitzer, David Alaba ou encore Marko Arnautovic.

L'Autriche débutera son Euro le 13 juin contre la Macédoine du Nord, avant d'affronter les Pays-Bas (le 17) et l'Ukraine (le 21).