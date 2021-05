Les Pandas, rois des fautes en Pro League

En 2020/2021, les hommes de Beñat San José ont commis une faute toutes les 6 minutes 53 en moyenne. C'est la fréquence la plus élevée de D1A.

Quelle équipe de D1A commet le plus de fautes ? D'après la dernière lettre hebdomadaire publiée par L'Observatoire du Football, Eupen est l'équipe avec la plus forte fréquence de fautes en Pro League cette saison. En 2020/2021, les Pandas ont commis une faute toutes les 6 minutes 53 en moyenne.

Mais au total, c'est Ostende qui a réalisé le plus de fautes jusqu'à présent. En 36 matchs joués, les Côtiers ont été rappelé à l'ordre 496 fois. À l'inverse, l'Antwerp est l'équipe la plus disciplinée de Pro League. Le Great Old comptabilise (seulement) 375 fautes, soit une toutes les 9 minutes 15 de jeu en moyenne.

Toutefois, les hommes de Franky Vercauteren restent assez loin d'Arsenal. Sur les 31 ligues européennes passées au crible par le Centre International d'Etude du Sport (CIES), les Gunners ont commis une faute toutes les 10 minutes 44 (en moyenne). Les mauvais élèves de l'Europe ne sont autres que le PAS Giannina et le Volos NFC, tous deux basés en Grèce, qui affichent une frèquence de fautes égale à 4 minutes 51.