Fin de parcours à l'Antwerp pour Maxime Le Marchand et Jérémy Gelin

L'Antwerp va se séparer de son duo de défenseurs français.

D'après la Gazet Van Antwerpen, Maxime Le Marchand et Jérémy Gelin ne resteront pas au Bosuil. Prêtés cette saison respectivement par Fulham et Rennes, ils s'étaient imposés à l'Antwerp cette saison, disputant 15 et 19 matchs chez le Great Old.

Après le départ de Lucien D'Onofrio et celui, à prévoir, de Francky Vercauteren, il y aura un sacré chantier cet été à l'Antwerp ...