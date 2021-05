Quid d'Eupen la saison prochaine ? Les Qataris ne veulent plus injecter d'argent...

Lors de cet exercice 2020-2021, les Pandas ont réalisé une saison historique en battant leur record de points et en atteignant la demi-finale de la Coupe de Belgique.

Eupen a réalisé une bonne saison sous la direction de Beñat San José. D'habitude habitués à jouer le maintien jusqu'à la dernière journée, les Pandas ont terminé à la 12ème place. Malgré un jeu porté vers l'avant, les pensionnaires du Kehrweg ont perdu beaucoup de points en fin de rencontre, sans quoi, ils seraient sans doute parvenus à réaliser leur objectif initial qui était ce fameux top 8.

Cependant, le bilan eupenois, à savoir record de points pris en une saison, tout en atteignant la demi-finale de Coupe de Belgique, a été jugé insuffisant par les propriétaires qataris du matricule frontalier au vu des moyens déployés cette saison. En effet, ils avaient injecté un peu plus de 6 millions d'euros lors de cet exercice et s'attendaient directement à de meilleurs résultats. Et selon nos informations, les Qataris ont décidé de ne plus investir dans le club et de le laisser vivre sur fonds propres. Pour rappel, l'AS Eupen avait été racheté en 2012 par la fondation Aspire.

Le projet de modernisation des infrastructures (notamment une nouvelle salle de fitness) tombe donc à l’eau tout comme l'arrivée de joueurs de l'équipe nationale du Qatar avant le Mondial. Et comme si cela n'était pas assez, Adidas devrait également se retirer en tant qu’équipementier. Concernant le sponsor maillot (Qatar Airways), cela n’est pas encore clair.

Tout le monde quitte le navire : Coach, directeur général, directeur sportif

Avant de connaître les véritables intentions d'Aspire, Beñat San José avait quitté le navire eupenois en premier. Le technicien espagnol avait reçu une proposition de prolongation fortement revue à la baisse, conjuguée à une forte incertitude quant au degré de compétitivité de l’équipe eupenoise pour la prochaine saison. De quoi le pousser à refuser et à s'envoler pour le Mexique où il a signé à Mazatlan.

Après le coach, ce fut au tour d'Ivan Bravo de mettre les voiles. Le directeur général de l’Aspire Academy a été chargé l’année dernière de diriger les efforts sportifs du club et de coordonner d’autres questions opérationnelles entre la direction du club, le conseil d’administration du club et l'Aspire Zone Foundation en tant qu’actionnaire du club. L'Espagnol n’aura plus aucune responsabilité ou interaction directe ou indirecte avec le club germanophone.

© Seraing Facebook

Puis récemment, Jordi Condom est devenu le nouvel entraîneur principal du RFC Seraing. Revenu chez les Pandas l'été dernier, il occupait le poste de le directeur sportif. De plus, le T2 Manel Exposito devrait le suivre chez les Métallos.

Alors qu'il avait été "écarté" il n’y a pas si longtemps encore, Christoph Henkel est celui qui a repris les rênes du club en attendant de voir ce qu'il va se passer par la suite.

Vers une vague de départs au mercato estival

© photonews

Étant donné qu'Eupen va devoir réduire fortement sa masse salariale, il va y avoir une grosse vague de départs à venir au sein de l'équipe première. Julien Ngoy, Smail Prevljak, Stef Peeters, Emmanuel Agbadou, Ortwin De Wolf et Edo Kayembe vont être normalement vendus. Les joueurs prêtés comme Knowledge Musona, Aleksandar Boljevic et Senna Miangue ne seront pas conservés. C'est également le cas d'Adriano.

Autant dire que l'avenir du club germanophone devient plutôt inquiétant. Plus de lien direct avec Aspire, plus de directeur sportif, pas encore de coach alors que le retour aux entraînements est prévu pour le 15 juin. Sans oublier le départ des pièces majeures de l'équipe première...