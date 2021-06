Deux Diables Rouges dans l'effectif de la saison en Ligue des Champions

Thibaut Courtois fait partie des trois gardiens aux côtés des portiers de City, Ederson, et de Chelsea, Edouard Mendy. Kevin De Bruyne prend place dans un entrejeu particulièrement fourni, aux côtés notamment de N'Golo Kanté, Luka Modric, Ilkya Gundogan ou encore Jorginho.

Messi, Haaland, Benzema, Mbappé, Neymar sont également de la partie, mais pas Cristiano Ronaldo, éliminé dès les huitièmes de finale avec la Juventus.

