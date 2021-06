Un club de Eredivisie pourrait réaliser un partenariat avec Genk ou le Club de Bruges

Les jeunes Brugeois et Genkois pourraient acquérir de l'expérience au sein du championnat néerlandais.

Go Ahead Eagles vient d'être fraîchement promu en Eredivisie. Le club néerlandais va devoir se renforcer s'il veut pouvoir se maintenir et pour cela, les dirigeants sont à la recherche d'une collaboration avec d'autres clubs européens, donc deux clubs de notre Pro League.

"Nous sommes en discussions avec Francfort et Leipzig mais aussi avec d'autres clubs en Angleterre. Nous avons également soumis l'idée à Genk et au Club de Bruges", explique Alex Kroes, actionnaire des Go Ahead Eagles, à ESPN.

"Le but est notamment de pouvoir se faire prêter quelques jeunes talents qui sont aux portes de l'équipe première. Chez nous, ils auront la possibilité de se montrer et éventuellement de retourner dans leurs clubs s'ils se développent rapidement."