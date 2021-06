Anderlecht-Union, Standard-Genk: des affiches pour lancer la saison 2021-2022

Le calendrier de la saison 2021-2022 de D1A est tombé et ça démarrera fort.

C'est dans 44 jours que débutera la prochaine saison de Pro League et ça commencera avec un premier choc entre le Standard et Genk à Sclessin, le vendredi 23 juin. Autre affiche attendue de ce premier week-end, le derby bruxellois entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise aura lieu le dimanche 25 juillet (coup d'envoi 18h30).

Le Club de Bruges entamera la défense de son titre le dimanche 25 contre Eupen, Charleroi débutera sa saison à la côté et le RFC Seraing entamera son aventure en Pro League à Courtrai. Ce sont STVV et La Gantoise qui refermeront le premier week-end de championnat, le dimanche 25 au Stayen.