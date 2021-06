Franck Haise prolonge à la tête du RC Lens

Le coach français et le RC Lens prolongent leur aventure commune.

Franck Haise sera encore l'entraîneur du Racing Club de Lens la saison prochaine. Au terme d'une saison "extrêmement enthousiasmante" en Ligue 1, le coach français a signé un nouveau contrat de deux ans, comme le précise le club dans un communiqué.

Âgé de 50 ans, Franck Haise était en charge de l'équipe espoirs de Lens avant de succéder à Philippe Montanier en février 2020. Un an et demi plus tard, il a ramené le club nordiste en Ligue 1 et terminé la saison à la septième place en D1 française.