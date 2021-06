Steve Clarke ravi : "On aurait eu du mal à dire lequel des deux était favori"

L'Ecosse a tenu tête à l'Angleterre ce vendredi à Wembley, et aurait même pu réclamer sans gêne un petit bonus. Les Three Lions n'ont pas été bons, et Steve Clarke, le sélectionneur écossais, était fier de ses troupes.

Steve Clarke, sélectionneur de l'Équipe au Chardon, était un homme heureux après le partage décroché par ses troupes à Wembley, surtout après un premier match décevant. "Nous avions reçu notre part de critiques parfois injustes après le match face à la Tchéquie", estime-t-il au micro de ITV après le match. "Nous savons que nous un bon groupe de joueurs et ils l'ont montré ce soir". Pour Clarke, la différence de niveau entre les deux équipes ne s'est pas vue ce vendredi. "Nous avons eu des chances de l'emporter, l'Angleterre a eu quelques occasions aussi mais au vu de ce match, vous ne sauriez pas dire qui était le favori et c'est un beau compliment pour nous", se réjouit le coach écossais. "La chose la plus satisfaisante est que nous avons proposé du football quand nous avions le ballon et créé des occasions". Avec un point, l'Ecosse peut désormais espérer créer l'exploit lors du dernier match et se qualifier en cas de victoire face à la Croatie.

