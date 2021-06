Goran Pandev dispute son dernier match avec la Macédoine du Nord ce lundi

Goran Pandev, légende de la sélection macédonienne, a annoncé que le match de ce lundi face aux Pays-Bas serait le dernier de sa carrière internationale.

La Macédoine du Nord, battue par l'Autriche et l'Ukraine, ne peut plus espérer se qualifier pour les 8es de finale de l'Euro 2020, quel que soit son résultat ce lundi face aux Pays-Bas. Ce troisième match de poules sera donc un baroud d'honneur pour la sélection et pour un homme en particulier : Goran Pandev (37 ans), qui a annoncé qu'il disputerait là son dernier match avec la sélection.

Pandev, légende macédonienne avec 120 sélections pour 37 buts, a inscrit le premier but de l'histoire de son équipe nationale en grande compétition, face à l'Autriche. Brassard au bras, il pensait réitérer l'exploit face à l'Ukraine, mais le but était annulé. Il prendra sa retraite avec la satisfaction d'avoir emmené son équipe nationale à l'Euro, après avoir notamment participé à l'exploit en qualifications pour le Mondial 2022 - une victoire 1-2 en Allemagne, lors de laquelle il avait également marqué. Concernant sa carrière en club, Pandev a également annoncé que la fin était proche.