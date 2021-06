Lourd verdict pour Ousmane Dembélé : des mois d'absence à prévoir

Ousmane Dembélé, sorti blessé face à la Hongrie, ne retrouvera pas les terrains de sitôt.

L'ailier du FC Barcelone a quitté l'Equipe de France et était d'ores et déjà annoncé forfait pour l'Euro 2020. L'Equipe nous apprend désormais qu'Ousmane Dembélé va se faire opérer à la cuisse droite et sera donc absent quatre mois. Une décision prise en accord avec le club. Dembélé, régulièrement touché par les blessures, devrait se faire opérer en Finlande, comme en 2017 et 2020.