🎥 Anderlecht présente son nouveau maillot domicile pour la saison 2021-2022

Ce jeudi, le club bruxellois a décidé de présenter son nouveau maillot.

Le Sporting d'Anderlecht a dévoilé son nouveau maillot domicile ce jeudi. Quelques éléments dorés apportent une touche "premium" comme l’annonce le club bruxellois dans son communiqué. Les trois étoiles du record de titres et l’iris bruxellois ornent l’encolure.

L'idée directrice du nouveau manifeste des joueurs a été subtilement intégrée dans la bordure à l'intérieur du maillot : "This shirt is yours. Put your heart into it and wear it with pride and respect." ("Ce t-shirt est le tien. Mets-y ton coeur et porte-le avec fierté et respect").