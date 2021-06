"Deux nouveaux pros" à Mouscron

Le noyau A de l'Excel s'enrichit de deux joueurs issus du centre de formation mouscronnois.

Début juin, l'Excel avait déjà annoncé l'arrivée dans le noyau professionnel de Noam Mayoka-Tika et Martin Delavalée, deux autres jeunes joueurs ont également signé leur premier contrat pro. Timothy Robert, un milieu offensif belge de 17 ans et Romano La Morte, un milieu au profil "plus défensif", également âgé de 17 ans, intègrent tous les deux le noyau A du club hurlu.