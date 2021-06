🎥 Les supporters belges s'échauffent dans les rues de Séville

L'ambiance grimpe en même temps que le thermomètre à Séville.

Sous un beau soleil et par plus de 32°, les supporters belges se sont accaparés une partie du centre de Séville et mettent l'ambiance à quelques heures du coup d'envoi du choc entre la Belgique et le Portugal.

Aucun doute, les fans noir-jaune-rouge, qui seront sans doute moins nombreux que les Portugais, seront bien en voix dans les tribunes du stade la Cartuja.