🎥 Quand le Portugal giflait la Belgique avec un bijou de Quaresma

Parce qu'il faut aussi parfois se rappeler des mauvais souvenirs, rappelons-nous de l'une des deux dernières oppositions entre le Portugal et la Belgique en match officiel : une défaite 4-0 à Lisbonne, avec un vrai bijou signé Ricardo Quaresma.

Le samedi 24 mars 2007, le Portugal reçoit la Belgique en qualifications pour l'Euro 2008. Une Seleçao meurtrie après l'échec de l'Euro précédent, et qui se dirige vers la prochaine édition avec plein d'ambitions et une équipe pas encore vraiment rajeunie au sein de laquelle Cristiano Ronaldo est déjà un patron et un titulaire, face à une Belgique ... différente : dans le onze, Mark De Man, Maarten Martens, Carl Hoefkens ou encore Gaby Mudingayi.

Ce sera une véritable gifle, maladroitement préfacée par un Stijn Stijnen provocateur qui avait suggéré de "blesser rapidement Ronaldo" pour l'emporter. Résultat : un 4-0 bien tassé avec un doublé du CR7 en question et une véritable merveille signée Ricardo Quaresma. Cristiano Ronaldo est le seul joueur des deux équipes confondues à toujours être présent, plus de 14 ans plus tard. En espérant que cette fois, il ne signe pas de doublé.

Le résumé du match (en piètre qualité) :

Le match en intégralité en HD via la chaine Retro Football :