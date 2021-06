La France "pensait déjà avoir gagné" à 3-1, estime le capitaine suisse

La Suisse a fait preuve d'un état d'esprit incroyable pour venir à bout des Bleus, et Granit Xhaka en était très fier.

Le capitaine de la Nati n'a jamais cessé d'y croire, même alors que son équipe était menée de deux buts à un quart d'heure de la fin du temps règlementaire. "On a écrit une part d'histoire dont chaque Suisse peut être fier. J'ai toujours dit que cette équipe méritait mieux que ce qu'on dit d'elle", jubile Granit Xhaka dans des propos relayés par L'Equipe. "C'est difficile à décrire, ce qu'on ressent. Jusqu'au penalty, on joue le match parfait. Les deux buts français derrière sont difficiles à encaisser".

Mais une fois aux commandes, la France a laissé filer le match. "On est revenus contre une équipe de France qui possède le top 5 mondial dans chaque ligne. À 3-1, les Français ont cru que c'était gagné", pointe Xhaka. "Je savais que si on mettait le 3-2, c'était possible. À mon avis, nous étions la meilleure équipe. Maintenant, on va faire la fête, puis il y aura un beau quart de finale à Saint-Pétersbourg ... et la demi chez moi, à Londres", conclut le médian d'Arsenal, ambitieux.