Michael Krmencik se rapproche de la sortie

Alors qu'il avait déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner à Bruges, Michael Krmencik devrait finalement quitter le Club pour rejoindre le Slavia Prague.

Le départ de Michael Krmencik semble imminent. D'après les informations de iSport, le Club de Bruges et le Slavia Prague seraient proches d'un accord pour le transfert de l'attaquant de 28 ans. Selon le média tchèque, le club tchèque devrait débourser 2,5 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur.

Pour rappel, il y a quelques semaines, le principal intéressé avait clamé ses envies de départ devant la presse. "Je ne veux jamais retourner à Bruges. J'étais d'accord avec ma femme pour que nous retournions en République tchèque. Je suis en contact avec le Sparta et le Slavia Prague, mais le Club de Bruges ne veut pas écouter leurs offres."

Selon toute vraisemblance, le champion de Belgique a finalement changé son fusil d'épaule. Après l'avoir recruté en janvier 2020, en provenance du Viktoria Plzen, contre 6 millions d'euros, les Blauw en Zwart semblent décidés à se séparer de leur joueur. Un an et demi plus tard, Michael Krmencik s'apprête à retrouver sa terre natale.