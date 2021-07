🎥 Découvrez la victoire du Standard face au Cercle de Bruges en vidéo

Le Standard s'est imposé en amical face au Cercle de Bruges ce samedi. Le club a ensuite posté les images du match sur ses réseaux sociaux.

Mené au score, le Standard de Mbaye Leye a réussi à renverser la situation et a fini par s'imposer (3-2) face au Cercle de Bruges, via des buts de Dragus, Ngoy et Muleka. Une première victoire liégeoise dans cette préparation, dont vous pouvez retrouver les images ci-dessous en vidéo :