Officiel : Seraing perd un jeune attaquant

Alors que son retour à Seraing était envisagé ces dernières semaines, Amadou Ndiaye a rejoint Le Mans sous forme de prêt.

Amadou Ndiaye ne reviendra pas à Seraing. L'attaquant sénégalais s'est engagé avec Le Mans, sous la forme d'un prêt, en provenance de Metz. Il évoluera donc en National (troisième division française) pour la saison 2021/2022. C'est le club Sang et Or qui a annoncé la nouvelle via un communiqué officiel ce week-end.

Sous contrat avec le FC Metz jusqu'en juin 2022, le principal intéressé était prêté à Seraing la saison dernière, dans le cadre du partenariat qui unit les deux clubs. En 2020/2021, il a inscrit quatre buts en dix-neuf matchs de D1B. Il a ainsi contribué à la promotion des Métallos dans l'élite du football belge (D1A).

Si un retour du joueur de 21 ans à Seraing était évoqué ces dernières semaines, il n'en sera rien. Le natif de Bambey ne jouera pas en Pro League en 2021/2022. Au lieu de ça, il va découvrir la troisième division française sous les couleurs des Manceaux. Un nouveau défi pour lui.