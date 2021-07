Alex Czerniatynski a hâte de retrouver un nouveau banc : "Je veux un défi ambitieux"

Sans club depuis novembre 2019, l'ancien Diable Rouge s'ennuie et attend un nouveau défi.

Libre depuis son départ de l'Olympic en novembre 2019, Alex Czerniatynski espère retrouver rapidement un nouveau banc. "J'ai pu effectuer les travaux que je voulais faire. Cela m’a bien occupé l’esprit, mais dorénavant, je n’ai plus rien à faire. Et le football commence à me manquer énormément. J'ai eu deux clubs qui sont venus aux nouvelles, mais je prends le temps de réfléchir désormais et j’ai assez donné. Je n’ai plus envie de vivre des faillites ou des choses comme ça. Je veux un défi ambitieux", souligne l'ancien Diable Rouge.

L'ancien joueur de l'Antwerp, d'Anderlecht et du Standard veut continuer à partager son expérience et sa passion du football. "Depuis qu’on m’a mis un ballon dans les pieds, le football, c’est ma vie. Le métier d'entraîneur est merveilleux mais aussi ingrat. Quand tu signes dans un club, tu as déjà un pied dehors. Il faut parfois attendre quelques semaines, avant de retrouver un nouveau club, ou alors patienter plusieurs mois. Il faut espérer qu’on ne t’oublie pas. Mais chaque année, de nouveaux diplômés sortent et nous sommes alors beaucoup sur le marché. Je pense avoir fait de bonnes choses dans le football, j'ai fait toutes les divisions : de la D1A à la Nationale 1. Retrouver l'élite avec un poste d'ajoint ou d'entraîneur des attaquants ? Oui pourquoi pas. J'ai partagé avec mes buteurs mon expérience acquise devant les buts durant ma carrière. Plein de petits détails qui font la différence. Et cela me fait plaisir de pouvoir faire progresser la nouvelle génération", a conclu Alex Czerniatynski.