Genk, challenger numéro 1 du Club de Bruges?

Le Racing Genk ouvrira le championnat, vendredi, à Sclessin et apparaît comme l'un des principaux rivaux du Club de Bruges dans la course au titre.

Vainqueur de la Coupe et vice-champion de Belgique, après avoir notamment réussi la meilleure série de son histoire (sept victoires consécutives en championnat): on n'attendait peut-être pas Genk à pareille fête la saison dernière, mais les attentes seront forcément plus élevées pour l'exercice 2021-2022.

Forts de leur excellent bilan de la saison dernière et avec un effectif quasiment inchangé, les Limbourgeois sont ambitieux au moment de débuter leur championnat et ce n'est pas la courte défaite de samedi dernier, en Supercoupe, qui va changer la donne.

Le mercato

Un mercato plutôt calme, jusqu'ici, du côté de la Luminus Arena. Et pour cause: le souhait principal de la direction limbourgeoise est de conserver une majeure partie du noyau de la saison dernière.

Jere Uronen et Dries Wouters sont partis, mais ils n'étaient plus tout à fait des titulaires indiscutables. Reste la question de Paul Onuachu? Le meilleur buteur du défunt championnat est convoité, mais il est, pour l'instant, encore là.

Du côté des arrivées, le Racing s'est renforcé en attirant Mike Tresor Ndayishimiye et Simen Juklerod, mais aussi le défenseur nigérian Mujaid Sadick, le médian néerlandais Carel Eiting et le jeune attaquant tanzanien Kelvin John.

Les ambitions

Pas question de se cacher pour le Racing Genk. La confiance limbourgeoise a été boostée par les résultats de la saison dernière et notamment des playoffs. "Les résultats de la saison précédente sont toujours un bon indicateur. Nous sommes convaincus de pouvoir rivaliser avec le top. Je ne dis pas que nous serons champions, mais le titre doit être notre ambition", disait John van den Brom la semaine dernière.

Le message est clair: le Racing espère titiller le Club de Bruges, grand favori à sa propre succession, et s'immiscer dans la course au titre.