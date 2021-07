Matz Sels vers le champion de France?

Le portier belge pourrait franchir un cap cet été.

La rupture des ligaments croisés du genou subie en préparation l'an dernier semble désormais bien loin pour Matz Sels. Un an plus tard, l'ancien Mauve a retrouvé sa place entre les perches à Strasbourg, a accompagné les Diables à l'Euro en tant que troisième gardien et il pourrait s'offrir un joli transfert cet été.

Son les informations du Laatste Nieuws, le portier belge serait dans le viseur du LOSC, champion de France en titre. Lille a laissé filer son gardien, Mike Maignan, vers le Milan AC et aurait fait de Matz Sels son potentiel successeur. Reste à convaincre Strasbourg, club avec lequel le gardien belge a encore trois ans de contrat...