Prolongation d'un jeune talent à Genk

Il avait signé son premier contrat il y a deux ans, il en a signé un nouveau cette semaine.

L'aventure continue pour Raf Smekens à Genk. Le jeune joueur avait signé son premier contrat professionnel en 2019, il vient de signer une prolongation et s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec le club limbourgeois.

Milieu de terrain de 17 ans, Raf Smekens avait rejoint l'académie du Racing en U7. Dix ans plus tard, il poursuit sa route dans les équipes de jeunes limbourgeoises et en a profité pour s'installer dans les équipes nationales: en U15, en U16 et désormais en U17.