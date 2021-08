Le Mambourg a tout de même chanté : "On voulait leur offrir cette victoire"

Moments d'émotion samedi à Charleroi : enfin, les chants du Pays Noir ont pu à nouveau retentir dans le Mambourg, et les Zèbres ont pu retrouver leur public.

L'iconique speaker du Stade du Pays de Charleroi, Jean-François Servais, n'a peut-être jamais été aussi bavard qu'avant Charleroi-STVV, haranguant la T4 et lançant divers chants. Et le kop, mais aussi les travées du stade ne se sont pas privés de suivre en coeur ses injonctions, jusqu'à bien sûr ce très attendu "Pays de Charleroi" qui a déjà offert plus de décibels (il n'y avait qu'un peu plus de 4500 personnes au Mambourg), mais rarement autant d'émotions après une année presque blanche pour le public carolo.

Et il faut dire qu'après une saison aux résultats très décevants, le public zébré espérait mieux face à un Saint-Trond très prenable, et Edward Still en est conscient. "C'était très important pour nous d'offrir la victoire à nos supporters pour ce grand retour", regrette-t-il après le 0-0. "Mais j'espère qu'ils rentrent chez eux ce soir avec la conviction que nous avons tout donné pour aller chercher les trois points".

Zaroury a fait connaissance avec son public

Anass Zaroury a toutes les cartes en main, de son côté, pour devenir le nouveau chouchou du Mambourg. "C'est un sentiment magnifique de jouer pour ce public. Déjà dès l'échauffement, ils ont commencé à nous encourager, ça fait plaisir. C'est la première fois dans ma carrière que j'ai l'occasion de jouer devant un tel public", sourit-il. Après le match, lui et tous ses équipiers se sont offerts un tour d'honneur.

"Si c'est le coach qui l'a demandé ? Oui, mais même sans ça, on aurait été rendre hommage au public, ça faisait si longtemps qu'il attendait ça, et c'était le premier match à domicile de la saison", souligne Zaroury, qui a hâte d'offrir une victoire au Mambourg.