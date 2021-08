Un club chypriote ou estonien pour l'Antwerp en barrages d'Europa League

L'Antwerp devrait se qualifier pour les phases de poules de l'Europa League. Versés dans les barrages de la compétition, les Anversois seront opposés au gagnant de la double opposition entre l'Omonia Nicosie (Chypre) et le Flora Tallinn (Estonie).

Les deux équipes avaient été éliminées lors du 2e tour de qualification en Ligue des Champions. Sur papier, les hommes de Brian Priske sont favoris mais leur mauvais début de saison pourrait changer la donne. L'Antwerp se déplacera d'abord à Chypre ou en Estonie le 19 août avant d'effectuer la manche retour à domicile le 26 août.

