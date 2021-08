Cinq choses à savoir sur Joshua Zirkzee, l'attaquant attendu comme le Messie à Anderlecht

Il est enfin là : le n°9 dont le RSC Anderlecht avait tant besoin pour lancer sa saison. Joshua Zirkzee débarque en prêt du Bayern Munich. Faites brièvement connaissance avec l'attaquant néerlandais.

Des débuts brillants

Joshua Zirkzee a fait ses débuts en Bundesliga dès décembre 2019, à 18 ans à peine, et le moins qu'on puisse dire est que sous Hans-Dieter Flick, il s'est montré à son avantage et a fait frétiller d'excitation les supporters du Bayern Munich : en 9 matchs de BuLi, le jeune néerlandais inscrit 4 buts, dont 3 lors de ses 4 premières apparitions. Il obtient même quelques minutes de jeu en C1, face à Tottenham, et la machine semble bien lancée pour l'avenir. Le seul qui peut priver Zirkzee d'une percée ? Lui-même ...

Un pétage de plomb en réserve

Zirkzee n'obtiendra pas sa chance immédiatement la saison suivante, barré bien sûr par Robert Lewandowski mais aussi par Eric-Maxim Choupo-Moting. À 19 ans seulement, il a tout le temps devant lui, et va le prendre en équipe réserve ... mais est rattrapé par un caractère tout néerlandais : lors d'une défaite (2-0) face à Munich 1860 avec le Bayern B, il donne un coup de pied au visage du portier adverse et prend trois matchs de suspension. Au pire moment, alors que Zirkzee intéressait plusieurs clubs allemands. Il partira finalement à Parme.

"Dragué" par le Nigeria ...

Joshua Zirkzee est Néerlandais, né à Schiedam d'un père batave et d'une mère nigériane. Autrement dit : s'il porte les couleurs des Pays-Bas depuis son plus jeune âge (les U15), il pourrait devenir un Super Eagle à l'avenir, et n'a lui-même pas fermé la porte à une sélection avec le Nigéria, qui - selon France Football - s'était intéressé à son cas en mars 2020. "Pour l'instant, mon objectif est naturellement de représenter en équipe A le pays dont je porte les couleurs depuis que je suis tout jeune", précise-t-il en décembre 2020, dans des propos rapportés par Africa Top Sports à l'époque. "Mais c'est très différent en senior d'en équipes de jeunes, et je ne fermerai jamais la porte au Nigeria".

... et par Noa Lang, son équipier en sélection

C'est pourtant bien avec les Pays-Bas que Joshua Zirkzee s'est montré sur la scène internationale, et de quelle manière : s'il ne compte que 3 matchs en U21 jusqu'ici, il a crevé l'écran en U19, inscrivant 8 buts en 9 matchs et cotoyant notamment un cador ... du Club de Bruges : Noa Lang. Et si les deux hommes sont désormais adversaires, nul doute que leurs retrouvailles seront amicales, car Lang a notamment sous-entendu, l'hiver dernier, que son équipier en sélection pourrait le rejoindre au Club. Il s'agissait d'une rumeur non-fondée, mais le Brugeois s'en était amusé via les réseaux, lui lançant : "Reste calme ou tu restes au Bayern cet hiver", après une blague de Zirkzee.

Un raté qui a fait le tour du monde

On ne peut pas ne pas en parler : si la Belgique connaissait jusque là Joshua Zirkzee, c'est peut-être parce que, tout récemment, le jeune néerlandais a fait le tour du monde il y a quelques jours pour un raté tout en nonchalance en amical face à l'Ajax Amsterdam. Seul face au but, Zirkzee s'est loupé, a trop attendu et laissé le défenseur adverse revenir pour sauver l'occasion, immanquable pourtant. Les supporters du Bayern se déchaînent et le raté fait bien sûr la une des médias, même Julian Nagelsmann ne peut faire sans espérer que son joueur "soit plus sérieux" à l'avenir. De là à dire que ce fail de Zirkzee a poussé le joueur vers la porte ? Certainement pas - le Bayern envisageait un prêt bien avant cela. Et ce raté ne doit naturellement pas inquiéter les supporters anderlechtois.

😴 | Joshua Zirkzee a oublié de mettre le ballon au fond ! 😅 pic.twitter.com/gEuOPnYAUT — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 28, 2021