Dieumerci Ndongala bientôt de retour en D1A ?

Après des passages remarqués au Sporting de Charleroi, à La Gantoise, au Standard de Liège et à Genk avec qui il a été champion lors de la saison 2018-2019, l'ailier avait décidé de quitter la Belgique durant l'été 2020 pour relever un nouveau défi du côté de Chypre.

Dieumerci Ndongala avait rejoint l'APOEL Nicosie l'été dernier où il a paraphé un contrat de trois saisons. L'international congolais se sent bien au sein du club le plus titré de Chypre (28 titres dont sept d'affilée) où il lui reste deux ans de contrat. Toutefois, l'ailier pourrait faire son retour en Belgique.

Selon nos informations, plusieurs formations de D1A sont intéressées par ses services et auraient sondé son entourage. Le joueur âgé de 30 ans connait très bien la Jupiler Pro League et pourrait constituer un solide renfort pour n'importe quel club de l'élite. Il ne reste plus qu'à convaincre le joueur de quitter le soleil chypriote pour la grisaille belge. Seul un bon projet et un club ambitieux pourrait le pousser à revenir en Belgique.