Un transfert chez les RSCA Women de Johan Walem

Karina Pelikanova (18 ans) complète le noyau A du RSCA Women, a annoncé le club ce jeudi. Jeune milieu de terrain slovaque, Pelikanova débarque du SC Heerenveen et aidera donc les Mauves dans leur premier défi : le tour de Ligue des Champions face aux Arméniennes de Hayasa.

Meet our new number 22. Good to have you here, Karina. More info via https://t.co/ExhGF3VxgV. 🟣⚪ pic.twitter.com/95OXgjfDCD