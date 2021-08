Officiel: l'Antwerp fait signer un latéral gauche de MLS

Le mercato continue au Great Old.

Le début de saison de l'Antwerp est loin de répondre aux attentes. Battu d'entrée de jeu à Malines en ayant mené 0-2, puis s'inclinant à domicile contre Courtrai, l'Antwerp est bon dernier du classement après deux journées de championnat.

Mais à l'ombre du Bosuil, on ne panique pas. Des transferts entrants doivent encore se faire et ce jeudi le club a annoncé la venue du latéral gauche américain Sam Vines. Agé de 22 ans, il vient de Colorado Rapids et vient de remporter la Gold Cup avec les USA. Il y a disputé 5 rencontres et a marqué un but.

Il a signé un contrat de 3 ans avec une saison en option.